Аэропорты Астрахани и Волгограда восстановили работу после атаки дронов

Аэропорт Волгограда (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Администрации аэропортов Астрахани и Волгограда сняли ограничения, введенные на прилеты и вылеты из-за атак дронов, сообщили РБК в пресс-службах воздушных гаваней.

Там подтвердили, что аэропорты приступили к работе в штатном режиме, теперь там ждут все ранее задержанные рейсы.

Оба региона минувшей ночью подверглись атакам дронов, из-за чего в Волгоградской области загорелись нефтебаза и подстанция.

В Астраханской области прошедшей ночью были уничтожены пять беспилотников. Губернатор Игорь Бабушкин сообщал, что атаку отразили на севере региона, пострадавших не было.

В Волгоградской области, как заявил губернатор Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов произошли пожары на подстанции в городе Фролово к северо-западу от Волгограда и на нефтебазе в Калаче-на-Дону западнее города. На подстанции возгорание было оперативно потушено, но произошло отключение электричества. Пострадавших при пожаре на нефтебазе не было.