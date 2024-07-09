В Волгограде заявили, что при пожаре на нефтебазе никто не пострадал

Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Волгоградской области, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Предварительно, пострадавших нет», — цитирует администрацию «РИА Новости».

9 июля в 6:01 мск волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. Возгорание произошло в результате падения обломков после атаки дронов на регион.

По сообщению губернатора, пожар на подстанции был ликвидирован, энергоснабжение не остановлено, угрозы жилым объектам нет.

В мае 2024 года дрон упал на территории Волгоградского НПЗ и взорвался, там возник пожар.