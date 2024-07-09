В Волгограде заявили, что при пожаре на нефтебазе никто не пострадал
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Волгоградской области, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Предварительно, пострадавших нет», — цитирует администрацию «РИА Новости».
9 июля в 6:01 мск волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. Возгорание произошло в результате падения обломков после атаки дронов на регион.
По сообщению губернатора, пожар на подстанции был ликвидирован, энергоснабжение не остановлено, угрозы жилым объектам нет.
В мае 2024 года дрон упал на территории Волгоградского НПЗ и взорвался, там возник пожар.
Волгоградский НПЗ принадлежит «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». На сайте компании сказано, что предприятие — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе (ЮФО), мощность завода составляет 14,8 млн т. В развитие производства вложили более $4 млн. НПЗ специализируется на выпуске топлива и компонентов масел.