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Военная операция на Украине ,  
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В Волгограде заявили, что при пожаре на нефтебазе никто не пострадал

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Военная операция на Украине

Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Волгоградской области, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Предварительно, пострадавших нет», — цитирует администрацию «РИА Новости».

9 июля в 6:01 мск волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. Возгорание произошло в результате падения обломков после атаки дронов на регион.

По сообщению губернатора, пожар на подстанции был ликвидирован, энергоснабжение не остановлено, угрозы жилым объектам нет.

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Общество
Фото:СК России

В мае 2024 года дрон упал на территории Волгоградского НПЗ и взорвался, там возник пожар.

Волгоградский НПЗ принадлежит «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». На сайте компании сказано, что предприятие — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе (ЮФО), мощность завода составляет 14,8 млн т. В развитие производства вложили более $4 млн. НПЗ специализируется на выпуске топлива и компонентов масел.

Теги
Волгоградская область Андрей Бочаров пожары НПЗ
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