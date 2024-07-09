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В «Ренове» опровергли продажу «Химпрома»

«Интер РАО» IRAO ₽3,87 0% Купить

Группа компаний «Ренова» не рассматривает возможность продажи «Химпрома» в Новочебоксарске, сообщили РБК в пресс-службе «Реновы».

В компании предприятие назвали стратегическим активом. Развитие «Химпрома» необходимо для реализации «проектов, направленных на замещение импорта и создание новых продуктов», отметили в «Ренове».

«Группа компаний «Ренова» не рассматривает выход из этого актива и опровергает появившуюся в прессе информацию о наличии «переговоров на продвинутой стадии», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о возможной покупке «Химпрома» энергохолдингом «Интер РАО» у структур миллиардера Виктора Вексельберга. Газета указывала, что переговоры находятся в продвинутой стадии, но окончательное решение о сделке не принято.

В пресс-службе «Интер РАО» изданию заявили, что компания всегда анализирует все возможные варианты роста акционерной стоимости и ведет большое число переговоров в связи с этим.


«Интер РАО» купит крупнейшего производителя паровых турбин
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«Химпром» является одним их ключевых предприятий российской химической индустрии. Деятельность компании сосредоточена на крупнотоннажной химии. Компания входит в группу «Оргсинтез», которая в конце 2023 года на площадке в Новочебоксарске запустила производство перекиси водорода антрахиноновым методом. В 2024 году предприятие «Волжская перекись» вышло на проектную годовую мощность 50 тыс. тонн. перекиси.

Весной 2023 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Ренова» продала один из своих активов — крупнейший производитель паровых турбин в России Уральский турбинный завод (УТЗ). Предприятие приобрела столичная компания «Мосэлектрощит». По данным источника газеты, сумма сделки составила около 10 млрд руб.

Летом 2023 года «Интер РАО» проводила переговоры с компанией «Мосэлектрощит» о приобретении УТЗ. Сумму покупки не назвали.

«Ренова» находится под санкциями США с апреля 2018 года, а «Интер РАО» не попала под западные рестрикции, но различные ограничения введены против ее руководителей.

Теги
Виктор Вексельберг ГК Ренова Химпром продажа бизнеса
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