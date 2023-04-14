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«Коммерсантъ» узнал о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода

«Коммерсантъ»: владельцем принадлежавшего «Ренове» турбинного завода стал «Мосэлектрощит»
Уральский турбинный завод, который ранее контролировала «Ренова» Вексельберга, за 10 млрд руб. стал собственностью компании «Мосэлектрощит», пишет «Коммерсантъ». УТЗ — крупнейший в России производитель турбин
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Крупнейшего производителя паровых турбин в России Уральский турбинный завод (УТЗ) приобрела столичная компания «Мосэлектрощит», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, сумма сделки, закрытой на прошлой недели, составила около 10 млрд руб. Один из собеседников «Ъ» также уточнил, что новый владелец получил до 90% акций, а 10% осталось у Михаила Лифшица, председателя совета директоров холдинга «Ротек», который входит в состав группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. При этом Лифшиц останется председателем совета директоров УТЗ.

УТЗ основан в 1938 году и расположен в Екатеринбурге. Он выпускает конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для парогазовых энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, оборудование силового острова для мусоросжигательных заводов; разрабатывает турбины для геотермальной энергетики, малых АЭС и энергоблоков малой мощности для компаний агропромышленного комплекса, металлургической промышленности, целлюлозно-бумажной и других отраслей.

У завода есть проекты не только с российскими, но и с зарубежными энергетиками, например с монгольскими.

До 2018 года «Ренова» владела долей в 80% акций УТЗ. Тогда в апреле ГК и Вексельберг попали под американские санкции, а в сентябре компания снизила свою долю в уставном капитале завода до 49%. Лифшиц стал держателем 20% акций, 16% получил Евгений Белов, 15% — ООО «Легаси Медиа».

По данным «РБК Компании», учредителем ООО «Мосэлектрощит» выступает Александр Плакида, гендиректором — Николай Шемякин. Основной вид деятельности компании — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. По информации с сайта организации, последняя владеет действующим с 1946 года заводом, выпускающим распределительные устройства на токи, токопроводы, шинопроводы и т.п. Среди клиентов — «Россети», «ФосАгро», «РусГидро» и другие компании.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Ренова» Виктор Вексельберг турбины Екатеринбург
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