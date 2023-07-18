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«Интер РАО» купит крупнейшего производителя паровых турбин

«Интер РАО» купит крупнейшего производителя паровых турбин в России
«Интер РАО» завершает переговоры по покупке крупнейшего производителя паровых турбин в России — Уральского турбинного завода. Этот актив до начала года принадлежал «Ренове», которая находится под санкциями США с апреля 2018 года
«Интер РАО» IRAO ₽4,17 -0,22% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Интер РАО» завершает переговоры с компанией «Мосэлектрощит» о приобретении Уральского турбинного завода (УТЗ), заявил РБК ее представитель. По его словам, сделка сейчас «на этапе структурирования». Сумму покупки он не назвал.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Мосэлектрощит» и Ковровский электротехнический завод, которыми владеет Александр Плакида, 30 июня передали 100% «УТЗ Актив» (владеет активами УТЗ) в залог «дочки» «Интер РАО» «Актив-Энергия». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

УТЗ является крупнейшим в России производителем паровых турбин, они используются на ТЭС, АЭС и атомных ледоколах (второй крупный производитель таких турбин — Ленинградский металлический завод, принадлежащий «Силовым машинам» Алексея Мордашова). Компания также занимается сервисом и модернизацией турбин. Она участвует в 22 проектах по обновлению генерирующих мощностей общей мощностью 3 ГВт. До начала года завод принадлежал холдингу «Ротек» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Но в апреле «Ренова» продала его малоизвестной компании «Мосэлектрощит», сумма сделки, по данным «Коммерсанта», составила 10 млрд руб. «Ренова» находится под санкциями США с апреля 2018 года, а «Интер РАО» не попала под западные санкции, но различные ограничения введены против ее руководителей. РБК направил запрос в «Мосэлектрощит».

Уральский завод станет уже не первым активом «Интер РАО» на рынке энергомашиностроения. В октябре 2022 года энергохолдинг приобрел энергомашиностроительные активы Siemens Energy в России, включая 65% в совместном предприятии с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин», которое производит газовые турбины SGT5-2000E мощностью 187 МВт и занимается их сервисом, а также обслуживает турбины SGT5-4000 F мощностью 329 МВт. «Интер РАО» также стала собственником компании «Воронежский трансформатор» (ранее называлась«Сименс энергетика трансформаторы»). По неофициальным данным, сумма обеих сделок составила около €25 млн.

Представитель российской компании тогда говорил, что цель этих сделок — организация «инспекций газовых турбин зарубежного производства, которые сейчас невозможны в связи с уходом специалистов и компаний». «Воронежский трансформатор», по данным «Интер РАО», занимал около 25% рынка силовых и тяговых трансформаторов.

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Теги
Компании
Георгий Смирнов
российская электроэнергия газовые турбины
ИНТЕР РАО ЕЭС
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