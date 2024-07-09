Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.
В соседней Белгородской области также действовало предупреждение о ракетной опасности. В областном центре прогремела серия мощных взрывов.
Власти Воронежской области регулярно сообщают об атаках дронов на территории региона. В частности, 7 июля силы ПВО в области сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших в результате атаки не было. На следующий день над регионом и Белгородской областью также сбили два БПЛА.