Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.

В соседней Белгородской области также действовало предупреждение о ракетной опасности. В областном центре прогремела серия мощных взрывов.

ПВО за ночь сбила два дрона над Белгородской и Воронежской областями Политика

Власти Воронежской области регулярно сообщают об атаках дронов на территории региона. В частности, 7 июля силы ПВО в области сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших в результате атаки не было. На следующий день над регионом и Белгородской областью также сбили два БПЛА.