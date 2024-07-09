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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников

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Военная операция на Украине

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.

В соседней Белгородской области также действовало предупреждение о ракетной опасности. В областном центре прогремела серия мощных взрывов.

ПВО за ночь сбила два дрона над Белгородской и Воронежской областями
Политика
Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

Власти Воронежской области регулярно сообщают об атаках дронов на территории региона. В частности, 7 июля силы ПВО в области сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших в результате атаки не было. На следующий день над регионом и Белгородской областью также сбили два БПЛА.

Теги
Военная операция на Украине Воронежская область дроны Александр Гусев
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