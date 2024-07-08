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Военная операция на Украине ,  
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ПВО за ночь сбила два дрона над Белгородской и Воронежской областями

Минобороны: ПВО за ночь сбила два дрона над Белгородской и Воронежской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Силы ПВО за ночь сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Позднее воронежский губернатор сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Белгородские власти не рассказали о последствиях атаки.

Вечером накануне военное ведомство писало, что два дрона были перехвачены в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, при атаке никто не пострадал, разрушения зафиксированы не были.

Над Воронежской областью сбили два беспилотника
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В ночь на 7 июля средства ПВО также сбили несколько украинских дронов над Воронежской областью, обломки упали на склад в Подгоренском районе. Как сообщил глава региона, там «началась детонация взрывоопасных объектов» и вспыхнул пожар. В районе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию. Детонация продолжалась в течение всего дня.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 7 июля сообщил об атаке украинских дронов на три населенных пункта Шебекинского городского округа. Один из беспилотников взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия в районе Шебекино.

Теги
Белгородская область Воронежская область дроны беспилотники ПВО Минобороны
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