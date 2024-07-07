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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили два беспилотника

Минобороны: ПВО сбили два украинских дрона над Воронежской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили несколько беспилотников самолетного типа над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

В Минобороны уточнили, что с 21.40 до 22.15 мск в регионе было перехвачено два украинских дрона.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате атаки нет, рассказал губернатор. На местах падения обломков проводится проверка.

Гусев пояснил, что перед ударом в области не вводился режим опасности беспилотников, «исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины».

В Воронежской области начали эвакуацию после взрыва на складе из-за дрона
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В ночь на 7 июля средства ПВО сбили несколько украинских дронов над территорией Воронежской области, обломки упали на склад в Подгоренском районе. Как сообщил губернатор, там «началась детонация взрывоопасных объектов» и вспыхнул пожар. В районе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию.

Вечером Гусев рассказал, что ситуация нормализуется, детонация возникает все реже.

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Теги
Александр Гусев Воронежская область дроны беспилотники ПВО
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