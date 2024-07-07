Минобороны: ПВО сбили два украинских дрона над Воронежской областью

Над Воронежской областью сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили несколько беспилотников самолетного типа над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

В Минобороны уточнили, что с 21.40 до 22.15 мск в регионе было перехвачено два украинских дрона.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате атаки нет, рассказал губернатор. На местах падения обломков проводится проверка.

Гусев пояснил, что перед ударом в области не вводился режим опасности беспилотников, «исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины».

В ночь на 7 июля средства ПВО сбили несколько украинских дронов над территорией Воронежской области, обломки упали на склад в Подгоренском районе. Как сообщил губернатор, там «началась детонация взрывоопасных объектов» и вспыхнул пожар. В районе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию.

Вечером Гусев рассказал, что ситуация нормализуется, детонация возникает все реже.