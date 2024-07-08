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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Следователи сообщили о проверках по делу о терактах в Дагестане

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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
По делу о подготовке теракта арестованы три человека, СК проверяет на причастность к нему и других лиц, сообщили в ведомстве. Глава Дагестана пообещал проверить всех, кто занимает руководящие должности
Банкетный зал в кафедральном соборе в Махачкале после&nbsp;теракта
Банкетный зал в кафедральном соборе в Махачкале после теракта (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Следователи проверяют нескольких граждан на причастность к вооруженным нападениям, которые произошли в Махачкале и Дербенте 23 июня, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православный храм, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Более 20 человек были убиты. Среди них — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников. Более 40 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в подготовке атак на два месяца арестованы три человека. Им вменяют подготовку теракта (ст. 30 и 205 УК), незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Кроме того, во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков. Среди убитых террористов были двое братьев Омаровых, Осман и Адиль. В Верховном суде Дагестана РБК сообщили, что организатором преступной группы был Омаров О. М.

Сыновья главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста
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Магомед Омаров

Оба мужчины были сыновьями бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. После теракта его уволили с поста главы Сергокалинского района и исключили из «Единой России». 24 июня Омарова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство, по той же статье привлекли пятерых других его сыновей. Омаров вышел на свободу 4 июля, а все его сыновья — через четыре дня. 6 июля экс-чиновник был повторно задержан на 72 часа по подозрению в отмывании денег.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел.

Теги
Дербент Махачкала Дагестан
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