Страховщики предложили штрафовать водителей каждый день за езду без ОСАГО

РСА предложил штрафовать за каждый день езды без ОСАГО с помощью дорожных камер

Союз автостраховщиков предложил штрафовать россиян через дорожные камеры за езду без ОСАГО. Предполагается, что такие штрафы будут приходить не более раза в день. В МВД принципиально поддержали инициативу, сообщил источник РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) предложил Центробанку, МВД и Минфину начать штрафовать автомобилистов за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер. Соответствующие письма, направленные президентом РСА Евгением Уфимцевым в адрес ЦБ и министерств, есть в распоряжении РБК.

Инициативу в РСА объяснили тем, что после того, как власти убрали полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля, единственным способом контроля за наличием страховки осталась проверка документов, осуществляемая сотрудниками полиции при остановке транспортного средства.

В РСА предложили начать использовать дорожные камеры для выявления нарушителей, а также напомнили, что еще в марте прошлого года по этому вопросу была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители Банка России, МВД, Минфина и РСА. «В ходе проведенных мероприятий были сформированы условия запуска проекта, которые были зафиксированы в протоколе заседания рабочей группы от 13 октября 2023 года, а также сформулированы предложения по внесению изменений в статью 12.37 КоАП», — говорится в письме.

Также союз привел данные ГИБДД, согласно которым за последний десять лет значительно увеличилась доля невыполнения требований ОСАГО в общей структуре нарушений, выявленных сотрудниками постовой службы (с 1,2% в 2011 году до 12,6% в 2020 году). «Применение дорожных камер в автоматическом режиме помогут решить эту и многие связанные с ней проблемы. <...> По оценке РСА, из-за отсутствия системы автоматического привлечения к в административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО региональные бюджеты недополучают около 2 млрд руб. ежегодно», — сказано в документе.

В комментарии для РБК Уфимцев отметил, что принятие закона об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, проверяемых сотрудниками полиции при регистрации автомобиля, ослабило контроль государства, поэтому так важно применять альтернативные механизмы контроля. «Таким механизмом могла бы стать проверка наличия договора ОСАГО при помощи дорожных камер. Эта тема обсуждается давно и в настоящее время есть понимание о том, какие действия необходимо предпринять для запуска проекта», — заявил президент РСА.

Он также указал, что необходимо ограничиться штрафом за подобное нарушение раз в сутки. При этом действующая редакция КоАП, по его словам, не содержит подобного ограничения, поэтому штраф может выставляться неоднократно, что «может стать существенным финансовым бременем для автомобилистов».

На сегодняшний день за отсутствие ОСАГО водителю могут назначить штраф в сумме от 500 до 800 рублей с учетом конкретных обстоятельств. Таким образом, за месяц езды без страховки автомобилистам придется заплатить от 15 до 24 тыс. руб.

«Разумеется, для внесения в Кодекс изменений необходимо пройти положенные законодательные процедуры, поэтому довольно сложно прогнозировать конкретные сроки внесения изменений в законодательство и запуска проверок. Однако все стороны понимают, что необходимость реагирования на ситуацию, когда часть автовладельцев игнорирует обязанность заключать договора ОСАГО, назрела, поэтому есть стремление завершить все подготовительные мероприятия как можно быстрее», — подчеркнул президент РСА, отметив, что сегодня без страховки ездят примерно 8-9% от 40 млн автомобилистов в России.

Генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин в разговоре с РБК также указал, что пока не будет изменений в КоАП, автомобилист сможет получать штраф за отсутствие полиса по нескольку раз в день — за каждую камеру, которая его зафиксировала. «Это действенная мера, которая повысит уровень проникновения в ОСАГО. На стороне НСИС готовы к интеграции с информсистемой ГИБДД для обмена данными с системой АИС страхования и автоматической выдачи штрафов», — сказал он.

Источник РБК уточнил, что соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 12.37 КоАП («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») уже составлен. В нем, в частности, предлагается изменить статьи 1, 4224, 2021 и 5114, дополнив их примечанием, в котором запрещается штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие у автомобилистов ОСАГО более одного раза в сутки.

В отзыве МВД на законопроект, о котором также рассказал источник, говорится об отсутствии возражений министерства «в пределах компетенций» по указанным предложениям. Вместе с тем там напомнили, что автоматическая фиксация нарушителей станет возможно только после принятия соответствующего федерального закона.