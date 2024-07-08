Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух

Фото: vvgladkov / Telegram

В одной из больниц Белгорода умер мужчина, раненный при воздушной атаке села Никольское Белгородского района. Таким образом, количество жертв атаки увеличилось до двух человек.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К несчастью, количество погибших увеличилось до двух человек. В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания», — написал глава региона.

Кроме того, выросло и число раненых: к врачам самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

До этого было известно, что ранения получили три человека. Пострадавшую женщину положили в больницу, двое мужчин отправлены на амбулаторное лечение после того, как врачи обработали им раны.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. В результате один мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

В Белгороде и Белгородском районе дважды за день запускали сигнал ракетной опасности: она действовала с 12:20 до 13:00 мск и с 13:27 до 13:37 мск.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.