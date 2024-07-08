 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В одной из больниц Белгорода умер мужчина, раненный при воздушной атаке села Никольское Белгородского района. Таким образом, количество жертв атаки увеличилось до двух человек.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К несчастью, количество погибших увеличилось до двух человек. В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания», — написал глава региона.

Кроме того, выросло и число раненых: к врачам самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

До этого было известно, что ранения получили три человека. Пострадавшую женщину положили в больницу, двое мужчин отправлены на амбулаторное лечение после того, как врачи обработали им раны.

Один погиб, трое пострадали при обстреле окрестностей Белгорода
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. В результате один мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

В Белгороде и Белгородском районе дважды за день запускали сигнал ракетной опасности: она действовала с 12:20 до 13:00 мск и с 13:27 до 13:37 мск.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область погибшие обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об опасности ракетной атаки на Белгород и Шебекино
Политика
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Шебекино
Политика
Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане Политика, 17:19
Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух Политика, 17:12
Байден написал конгрессменам-демократам письмо с отказом выйти из гонки Политика, 17:11
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 17:06
Путин уволил двух помощников Шойгу Политика, 17:05
В третьем регионе призвали ограничить ношение никабов Общество, 17:00
В Подмосковье пройдет знаковая выставка частной застройки Отрасли, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией Политика, 16:53
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам Экономика, 16:47
Акции «ЭЛ5-Энерго» выросли на возможном объединении с «ВДК-Энерго» Инвестиции, 16:46
На «Иннопроме» обсудили опыт технологической независимости предприятий Отрасли, 16:45
Калинская последней из россиянок вылетела с Уимблдона Спорт, 16:43
Совет Безопасности ООН: постоянные члены, право вето, голосование База знаний, 16:35
Новый министр в Британии обвинил не заработавших £130 млрд консерваторов Политика, 16:35