Гладков сообщил о погибшем и трех раненых при обстреле окрестностей Белгорода

Один погиб, трое пострадали при обстреле окрестностей Белгорода

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мирный житель погиб в результате атаки на Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи, добавил глава региона. Он выразил соболезнования близким погибшего.

Также пострадали три человека, двое из них находятся без сознания, продолжил Гладков. Их доставляют в больницу. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

В Белгороде и Белгородском районе дважды за день запускали сигнал ракетной опасности: она действовала с 12:20 до 13:00 мск и с 13:27 до 13:37 мск.

После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.