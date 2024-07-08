Один погиб, трое пострадали при обстреле окрестностей Белгорода
Мирный житель погиб в результате атаки на Белгородский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, украинские военные атаковали коммерческий объект в селе Никольское. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи, добавил глава региона. Он выразил соболезнования близким погибшего.
Также пострадали три человека, двое из них находятся без сознания, продолжил Гладков. Их доставляют в больницу. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
В Белгороде и Белгородском районе дважды за день запускали сигнал ракетной опасности: она действовала с 12:20 до 13:00 мск и с 13:27 до 13:37 мск.
После начала Россией военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.