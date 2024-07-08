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Синоптики пообещали в Москве жару за 30 градусов

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве на этой неделе температура будет около 30 градусов, а к выходным может подняться до плюс 33, осадков в регионе не ожидается. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве «будет править антициклон». «Малооблачная погода и солнце, не встречая препятствий в виде облаков, и солнечные лучи будут беспрепятственно достигать поверхности и, поскольку они насыщены энергией, значительно начнут ее прогревать, пропекать и так далее», — рассказал синоптик.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

По словам Вильфанда, к концу недели антициклон будет перемещаться на восток и Москва окажется на его восточной периферии. «Давление, правда, понизится, но все-таки погода будет такая с переменной облачностью, солнце будет прогревать поверхность и воздушные массы будут перемещаться не с севера, а с запада, юго-запада, южной составляющей. Именно поэтому прогнозируется повышение температуры: в Москве в выходные 29–32 градуса, полностью даже до 33 градусов», — рассказал синоптик.

В течение недели осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд говорил об аномальной жаре в Астраханской, Ростовской и Волгоградских областях. Кроме того, жаркую погоду на неделе ждут на юге Дальнего Востока, до 37 градусов в Бурятии и до 41 — в Краснодарском крае.

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