Суд оштрафовал жительницу Камчатки по делу о дискредитации армии в WhatsApp

Жительницу Камчатки оштрафовали по делу о дискредитации армии в WhatsApp

Петропавловск-Камчатский городской суд признал жительницу региона виновной в дискредитации российской армии из-за ее сообщения в чате в WhatsApp, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, женщина 1967 года рождения распространила в чате группы «Камча против ЧС, Цифровизации, закона ТОР, уничтожения» в мессенджере WhatsApp информацию, критикующую проведение Вооруженными силами России военной операции на Украине.

Женщина не признала свою вину и объяснила, что ее не так поняли, а сама она поддерживает военную операцию. «Однако по итогам проведенного лингвистического исследования, данная информация была признана дискредитирующей Вооруженные силы России по целому ряду признаков», — уточнили в суде.

В итоге женщину признали виновной в дискредитации российской армии — ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. руб.

За последние два года Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела за распространение ложной информации о Вооруженных силах России, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в январе 2024 года. За дискредитацию российской армии было заведено 81 уголовное дело, добавил он.