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В Алтайском крае автобус наехал на остановку с людьми

Две человека пострадали при наезде автобуса на остановку в Алтайском крае
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Бийске Алтайского края, автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего наехал на остановку, на которой находились два человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Бийске пассажирский автобус, следовавший по маршруту Бийск - Усть-Катунь, столкнулся с грузовым авто. В результате ДТП автобус наехал на остановку, где находились два человека: мужчина и 17-летняя девушка», — говорится в сообщении.

Пострадавших отправили в больницу, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Пресс-служба МВД Алтайского края уточнила, что столкновение произошло 1 июля в 8:35 (4:35 мск) на улице Кожзаводской. После наезда на остановку автобус съехал в кювет.

По предварительным данным, в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.

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Ранее, 27 июня, на трассе в Кемеровской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на дороге.

Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе округа, тогда в аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей, четверых госпитализировали.

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ДТП с автобусом Алтайский край пострадавшие
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