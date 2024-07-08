 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин приехал на завершение работы выставки «Россия»

Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин приехал на закрытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Его визит стал пятым с начала работы выставки.

Глава государства встретился с сотрудниками: руководящая форумом Наталья Виртуозова поблагодарила Путина за организацию выставки.

Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию
Политика
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства. Как отметили организаторы, это крупнейшее подобное событие со времен СССР. На выставке представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти.

Изначально она должна была закрыться 12 апреля. Однако в январе 2024 года Путин предложил продлить работу выставки на лето, и в итоге та продлилась до 8 июля. Закроет «Россию» гала-концерт «Нас миллионы», хедлайнерами стали рок-группа The Hatters, поп-певец Марк Тишман и рэпер ST.

По состоянию на 5 июня выставку посетили 15 млн человек. При этом 15-миллионный гость стал обладателем семейного путешествия в Северную Осетию.

Теги
Персоны
Владимир Путин ВДНХ Выставка «Россия» Москва
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Гендиректор выставки «Россия» на ВДНХ назвала дату ее закрытия
Общество
Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек
Общество
В центре Москвы открылась выставка к первой годовщине полного запуска БКЛ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане Политика, 17:19
Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух Политика, 17:12
Байден написал конгрессменам-демократам письмо с отказом выйти из гонки Политика, 17:11
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 17:06
Путин уволил двух помощников Шойгу Политика, 17:05
В третьем регионе призвали ограничить ношение никабов Общество, 17:00
В Подмосковье пройдет знаковая выставка частной застройки Отрасли, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией Политика, 16:53
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам Экономика, 16:47
Акции «ЭЛ5-Энерго» выросли на возможном объединении с «ВДК-Энерго» Инвестиции, 16:46
На «Иннопроме» обсудили опыт технологической независимости предприятий Отрасли, 16:45
Калинская последней из россиянок вылетела с Уимблдона Спорт, 16:43
Совет Безопасности ООН: постоянные члены, право вето, голосование База знаний, 16:35
Новый министр в Британии обвинил не заработавших £130 млрд консерваторов Политика, 16:35