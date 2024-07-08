Путин приехал на завершение работы выставки «Россия»

Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин приехал на закрытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Его визит стал пятым с начала работы выставки.

Глава государства встретился с сотрудниками: руководящая форумом Наталья Виртуозова поблагодарила Путина за организацию выставки.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства. Как отметили организаторы, это крупнейшее подобное событие со времен СССР. На выставке представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти.

Изначально она должна была закрыться 12 апреля. Однако в январе 2024 года Путин предложил продлить работу выставки на лето, и в итоге та продлилась до 8 июля. Закроет «Россию» гала-концерт «Нас миллионы», хедлайнерами стали рок-группа The Hatters, поп-певец Марк Тишман и рэпер ST.

По состоянию на 5 июня выставку посетили 15 млн человек. При этом 15-миллионный гость стал обладателем семейного путешествия в Северную Осетию.