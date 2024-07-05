Координатора стенда на выставке «Россия» оштрафовали за дискредитацию

Останкинский районный суд вынес административный приговор по делу координатора стенда «Краснодарский край» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Антона Иванова о дискредитации армии и назначил ему штраф. Постановление суда опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Ему вменили нарушение ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

«Признать Иванова Антона Андреевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа», — говорится в сообщении. Там не уточняется сумма; для физических лиц ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП подразумевает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

На Иванова составили административный протокол 24 июня, сообщал телеграм-канал «База». По данным «Базы», в полицию обратились две женщины с выставки «Моя Россия» (старшие стенда «Красноярский край» и стенда «Севастополь») с жалобами на мужчину, который отрицательно высказывался о военной операции.