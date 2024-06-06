Гендиректор выставки «Россия» на ВДНХ назвала дату ее закрытия

Международная выставка «Россия» закроется 8 июля, но продолжит существование в формате национального центра, который будет хранить ее наследие, пояснила Виртуозова. Выставка работает с ноября 2023 года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Международная выставка-форум «Россия» на территории ВДНХ в Москве закроется 8 июля, сообщила «РИА Новости» генеральный директор выставки Наталья Виртуозова на ПМЭФ.

«8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует. Но она продолжит жить [в формате национального центра «Россия»], взяв все самое лучшее, что она создала. Это атмосфера, настроение, желание гордиться, восхищаться», — сказала Виртуозова.

На этой неделе она представила проект национального центра «Россия», который будет хранить наследие выставки. Гендиректор отметила, что этот центр станет «такой территорией создания будущего», в регионах появятся филиалы.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года — в День народного единства. Изначально она должна была закрыться 12 апреля. Однако в январе президент Владимир Путин предложил продлить работу выставки на лето. В итоге она будет открыта до 8 июля.

По состоянию на 5 июня выставку посетили 15 млн человек. 15-миллионному посетителю вручили семейное путешествие в Северную Осетию.