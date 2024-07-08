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Военная операция на Украине ,  
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Летчик рассказал, что ему пообещали за угон бомбардировщика

ФСБ: Украина пообещала польские документы и счет в банке за угон бомбардировщика
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Военная операция на Украине

Российский летчик рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье польские документы и счет в банке ради угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

По его словам, в Telegram ему написал неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Сначала незнакомец потребовал, чтобы летчик сжег авиатехнику и дал данные по самолетам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за $3 млн и гражданство Италии.

«Поведал он мне об открытии в польском банке счета. Даже прислал оформленную на мою жену карту поляка. Зачем она нам? А потом выясняется: договор обслуживания оформлен на Украине», — продолжил летчик.

Ту-22М3 — носитель ядерных и обычных бомб, баллистических и крылатых ракет. Впервые самолет был запущен в серийное производство в 1978 году, в 2018 году прошел глубокую модернизацию.

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ФСБ заявила о причастности НАТО к попытке украсть самолет. Когда именно произошла попытка угона, в ФСБ не уточнили.

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Теги
ФСБ Ту-22М3 Украина
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