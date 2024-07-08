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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала видео с летчиком, которого пытался завербовать Киев

ФСБ: российскому летчику обещали $3 млн за угон Ту-22М3 на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Летчика пытались завербовать, пообещав денежное вознаграждение и гражданство Италии

ФСБ показала видео с летчиком, которого пытался завербовать Киев
Video

ФСБ опубликовала видео с летчиком, которого пыталась завербовать украинская разведка.

По словам военнослужащего, ему написал в Telegram неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Он потребовал поджечь авиатехнику и предоставить данные по самолетам, а затем предложил перегнать дальний бомбардировщик Ту-22М3 на территорию Украины. За это россиянину пообещали $3 млн и гражданство Италии. Летчик рассказал обо всем командованию.

Ту-22М3 — носитель ядерных и обычных бомб, баллистических и крылатых ракет. Впервые самолет был запущен в серийное производство в 1978 году, в 2018 году прошел глубокую модернизацию.

ФСБ сообщила о попытке спецслужб Украины угнать российский бомбардировщик
Политика
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Теги
Ту-22М3 Украина ФСБ авиация
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