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Общество ,  
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В Алтайском крае лучшим рыбакам выдали украинские медали

На Алтае проверят организаторов конкурса, выдавших рыбакам украинские медали
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Лучших рыбаков в Алтайском крае наградили медалями на украинском языке, ведется проверка, сообщили РБК в охотничье-рыболовном потребительском кооперативе «Приборовое», который организовал соревнования.

По данным Mash, состязания проходили в селе Волчиха. После их завершения первым недовольным оказался отец мужчины, который занял третье место. Ему выдали бронзовую медаль, на которой было написано «III мiсце» — «третье место» по-украински. В кооперативе уточнили, что председатель предприятия, он же экс-глава районного совета депутатов, Владимир Артёменко в отпуске, поэтому медали купили с триколором, но надписи на них не прочитали.

«По поводу произошедшего администрацией ОРПК «Приборовое» написано заявление в компетентные органы, они уже разбираются», — уточнили в предприятии в разговоре с РБК.

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Фото:vikhesse_photography / Shutterstock

В декабре 2023 года грамоты с украинской символикой — флагом и гербом — выдали воспитанникам детского сада № 137 в Хабаровске. Там проходили соревнования по пионерболу, в которых участвовали несколько детских садов. Каждый готовил грамоты для своих воспитанников самостоятельно.

Заведующий детсадом и инструктор по физкультуре в Хабаровске решили уволиться после инцидента с выдачей детям грамот с символикой Украины, сообщил мэр города Сергей Кравчук. По словам Кравчука, инструктор детского сада № 122 «просто нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детским садом поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено».

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Алтайский край новости рыбаки Украина
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