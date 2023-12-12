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Политика ,  
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Мэр Хабаровска сообщил об увольнениях из-за грамот с украинским гербом

Мэр Хабаровска Кравчук: виновные в выдаче грамот с гербом Украины будут уволены

Заведующий детсадом и инструктор по физкультуре в Хабаровске решили уволиться после инцидента с выдачей детям грамот с символикой Украины, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем телеграм-канале.

По словам Кравчука, инструктор детского сада № 122 «просто нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детского сада поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено». Он отметил, что в этой ситуации дети, участвовавшие в соревнованиях, по итогам которых и выдавали грамоты, «невольно стали объектами информационного давления».

«Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — уточнил мэр.

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Фото:Екатерина Сычков / ura.ru / ТАСС

11 декабря «РИА Новости» сообщило, что грамоты с украинской символикой — флагом и гербом — выдали воспитанникам детского сада № 137. Там проходили соревнования по пионерболу, в которых участвовали несколько детских садов. Каждый готовил грамоты для своих воспитанников самостоятельно.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что флаг Украины — это «де-факто флаг того самого режима», против которого российские военные проводят специальную операцию. Он отметил, что абстрагироваться от этой ассоциации «нельзя ни при каких условиях». Так представитель Кремля прокомментировал ежегодную выставку культур в РУДН, где был и украинский стенд. Учащиеся сопроводили экспозицию флагами.

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Теги
Хабаровск детский сад Украина символика увольнение

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