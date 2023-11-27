Ветер в Киеве порвал самый большой флаг Украины

В Киеве порывы ветра повредили самый большой флаг Украины, сообщила киевская администрация в телеграм-канале.

«Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», — говорится в сообщении.

Поврежденное полотно снимут с флагштока, новый флаг поднимут как только ветер стихнет, добавили в администрации.

Флаг развернули летом 2020 года на территории мемориального комплекса возле монумента «Родина-мать».

Размер сине-желтого полотнища составляет 16 на 24 м. Высота флагштока — почти 90 м, вес — 32 т. «На сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине», — напомнили в администрации.

В ночь на 27 ноября на Украину обрушился средиземноморский циклон. По данным Минэнерго страны, обесточено более двух тысяч населенных пунктов в 16 областях.

По прогнозам синоптиков, в Киеве и области прогнозируются сильные порывы ветра, снегопад, сугробы, гололедица на дорогах.