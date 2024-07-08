Еще одного фигуранта дела о строительстве ЖК Sky House заочно арестовали

ЖК Sky House (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о хищении при строительстве жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве — Анатолия Белявского, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Как уточняет издание, Белявскому 76 лет, он был генеральным директором компании «Олтэр», которая занималась строительством ЖК. В настоящее время он объявлен в розыск.

Согласно карточке суда, Белявскому вменяют хищение средств в особо крупном размере — ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. По статье грозит до десяти лет лишения свободы. Решение по делу вынесли 4 июля, на следующий день его обжаловали. Мужчину обвиняют в хищении около 120 млн руб. у дольщиков, вложивших средства в строительство ЖК, пишет «Ъ».

Строительство жилого комплекса на улице Мытной, 40–44, началось еще в 2009 году. Уголовное дело в отношении застройщиков завели в 2018 году. Дольщики обратились в полицию с требованием проверить подрядчика объекта — ИФСК «АРКС». По их словам, с октября 2017 года компания не оплатила работу субподрядчиков, но получила более 70 млн руб. от ООО «Олтэр».