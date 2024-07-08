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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин рассказал о движении линии фронта от Горловки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Линия боевого соприкосновения в Донецкой народной республике отодвигается от Горловки, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин.

По его словам, на горловском направлении наблюдается «ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки, это дзержинское направление», — сказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее МЧС сообщало, что при обстреле Горловки пострадали четверо сотрудников министерства. «При тушении пожара произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двое направлены на амбулаторное лечение», — уточнил Пушилин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), Горловка в течение дня 6 июля неоднократно подвергалась обстрелам. Последний удар по городу был нанесен около 21:15 мск. Обстрелу из РСЗО подвергся Никитовский район, по нему выпустили 30 ракет, сообщили в СЦКК.

По словам Пушилина, за день в ДНР при обстрелах пострадали 20 мирных жителей.

Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка. После начала военной операции на Украине оба города регулярно подвергаются обстрелам.

Теги
ДНР Денис Пушилин Военная операция на Украине
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