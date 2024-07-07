Число раненых при обстреле Горловки выросло до девяти

Число раненых при обстреле Горловки 6 июля, выросло до девяти, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых возросло до 9 человек», — написал он.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о пяти раненых при обстреле Горловки: в Центрально-Городском районе ранения получил мужчина, в Никитовском — три мужчины и женщина. Позднее МЧС сообщило о четырех сотрудниках ведомства, пострадавших при повторном обстреле города: спасатели получили ранения, когда тушили пожары, возникшие в результате ударов.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), Горловка в течение дня 6 июля неоднократно подвергалась обстрелам. Последний удар по городу был нанесен около 21:15 мск. Обстрелу из РСЗО подвергся Никитовский район, по нему выпустили 30 ракет, сообщили в СЦКК.

По словам Пушилина, за день в республике при обстрелах пострадали 20 мирных жителей.