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Политика ,  
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Володин связал поражение Макрона с вмешательством в дела других стран

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Поражение на выборах ждет руководителей европейских стран и США, которые вмешиваются в дела других государств. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на проигрыш коалиции французского президента Эмманюэля Макрона на парламентских выборах.

«Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», — написал он в телеграм-канале. Володин считает, что граждане Франции, требующие от властей решение внутренних проблем, были готовы отдать голос «за кого угодно, но лишь бы не за Макрона».

Во Франции огласили итоги парламентских выборов
Политика
Фото:Abdul Saboor / Reuters

На досрочных выборах в парламент Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт» — она получила 192 места. На втором месте — президентская коалиция «Вместе!», которая заняла 168 мест, у партии Макрона — 148 мест. Премьер-министр Габриэль Атталь на фоне результатов выборов в парламент решил уйти в отставку.

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Вячеслав Володин Франция Эмманюэль Макрон
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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