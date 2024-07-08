Володин связал поражение Макрона с вмешательством в дела других стран

Эмманюэль Макрон (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Поражение на выборах ждет руководителей европейских стран и США, которые вмешиваются в дела других государств. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на проигрыш коалиции французского президента Эмманюэля Макрона на парламентских выборах.

«Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств», — написал он в телеграм-канале. Володин считает, что граждане Франции, требующие от властей решение внутренних проблем, были готовы отдать голос «за кого угодно, но лишь бы не за Макрона».

На досрочных выборах в парламент Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт» — она получила 192 места. На втором месте — президентская коалиция «Вместе!», которая заняла 168 мест, у партии Макрона — 148 мест. Премьер-министр Габриэль Атталь на фоне результатов выборов в парламент решил уйти в отставку.