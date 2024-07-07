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Близ Калининграда заметили американский разведывательный беспилотник

Flightradar24: разведывательный дрон США заметили близ Калиниградской области

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания полетов Flightradar24.

По состоянию на 00:20 7 июля мск полет был самым отслеживаемым из всех представленных на портале: за перемещением дрона с позывным FORTE16 следили 1,5 тыс. человек. В этот момент он пролетал над территорией Польши.

Согласно данным сервиса, беспилотник вылетел с южной части итальянского острова Сицилия, пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией, а затем оказался в Польше.

Американский разведывательный беспилотник заметили над Черным морем
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Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk

За несколько часов дрон пролетел несколько кругов над северной частью страны недалеко от российского региона. Границу Калининградской области он не пересекал.

RQ-4B Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотник. Он предназачен для наблюдения и разведывательной деятельности. Дрон способен находиться в воздухе до 30 часов.

Подобные беспилотники неоднократно проводили разведку у российских границ. Так, в начале июня дрон RQ-4B Global Hawk пролетал над международными водами в Черном море, передавал Flightradar24. Он проследовал вдоль южной оконечности Крыма и двинулся в сторону Новороссийска, после чего некоторое время летал над морем к югу от города.

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Теги
беспилотники Калининградская область разведка
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