Близ Калининграда заметили американский разведывательный беспилотник

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания полетов Flightradar24.

По состоянию на 00:20 7 июля мск полет был самым отслеживаемым из всех представленных на портале: за перемещением дрона с позывным FORTE16 следили 1,5 тыс. человек. В этот момент он пролетал над территорией Польши.

Согласно данным сервиса, беспилотник вылетел с южной части итальянского острова Сицилия, пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Словакией, а затем оказался в Польше.

За несколько часов дрон пролетел несколько кругов над северной частью страны недалеко от российского региона. Границу Калининградской области он не пересекал.

RQ-4B Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотник. Он предназачен для наблюдения и разведывательной деятельности. Дрон способен находиться в воздухе до 30 часов.

Подобные беспилотники неоднократно проводили разведку у российских границ. Так, в начале июня дрон RQ-4B Global Hawk пролетал над международными водами в Черном море, передавал Flightradar24. Он проследовал вдоль южной оконечности Крыма и двинулся в сторону Новороссийска, после чего некоторое время летал над морем к югу от города.