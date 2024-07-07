Воронежский губернатор сообщил о снижении интенсивности взрывов на складе

Обстановка в пункте временного размещения (Фото: gusev_36 / Telegram)

Ситуация после ЧС из-за падения обломков БПЛА в Подгоренском районе Воронежской области нормализуется, детонация возникает все реже, сообщает губернатор области Александр Гусев.

«Частично отменили ранее введенные ограничения и открыли транзитное движение через село. Обследовали участки тех граждан, которые хотят вернуться в свои дома», — написал он в телеграм-канале.

Гусев отметил, что за сутки из Подгоренского района эвакуировали более 80 человек. В пунктах временной регистрации (ПВР) разместили более 20, остальные уехали к родственникам.

Для эвакуированных жителей подготовили ночлег в одном из местных санаториев.

«По предварительным данным, наиболее существенно в результате происшествия пострадал один частный дом и две хозпостройки», — рассказал Гусев. У нескольких зданий были повреждены фасады и остекления.

В ночь на 7 июля ПВО сбила несколько украинских дронов над территорией Воронежской области, обломки упали на склад в Подгоренском районе, из-за чего «началась детонация взрывоопасных объектов» и вспыхнул пожар, сообщал губернатор. В районе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию.