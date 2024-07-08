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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды передадут Украине передвижную криминалистическую лабораторию

Нидерланды пообещали Украине мобильную криминалистическую лабораторию за €6 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию стоимостью около €6 млн, сообщил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп в соцсети X (ранее Twitter).

Глава МИД Нидерландов 7 июля посетил Украину и встретился в Одессе с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

«Я подтвердил предоставление передвижной судебно-медицинской лаборатории, в том числе расходных материалов и программного обеспечения для расшифровки», — рассказал он об итогах визита и заверил, что оборудование будет доставлено на Украину «как можно скорее».

Министр также заявил о планах Нидерландов выделить €2 млн «для расширения возможностей Украины в области криминалистических исследований, сбора данных и анализа» с помощью Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP).

Нидерланды пообещали Украине скорую отправку первых F-16
Политика
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

В начале июля Reuters со ссылкой на правительство страны сообщил, что Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16. Государство в 2023 году вместе с Великобританией создало международную коалицию по закупкам F-16 для Киева и направило свои самолеты в учебный центр в Румынии для подготовки украинских пилотов.

В конце июня нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен также сообщила, что Нидерланды объединяются с другой страной, чтобы поставить Украине систему Patriot.

Москва осуждает военную помощь Киеву, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Теги
Нидерланды Украина лаборатория военная помощь
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