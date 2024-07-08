В Детройте при стрельбе на вечеринке погибли два человека, 17 были ранены

В Детройте в результате стрельбы на вечеринке погибли два человека

В американском Детройте произошла стрельба на вечеринке, в результате два человека погибли, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные властей.

Еще 19 человек получили ранения, пишет агентство.

Стрельба произошла в жилом квартале в восточной части Детройта. Неизвестный открыл огонь около 2:25 по местному времени (9:25 мск), его не удалось задержать. Полиция ведет расследование.

Детройт — крупнейший город штата Мичиган.

В середине июня стрельба произошла в аквапарке в городе Рочестер-Хиллз, который располагается примерно в 40 км от Детройта. В результате девять человек получили ранения, в том числе семья из трех человек — 39-летняя женщина и два мальчика в возрасте четырех и восьми лет.

Мужчина подъехал к аквапарку на машине, подошел к зоне отдыха, где люди могут включить брызговики или фонтаны с водой, и сделал около 28 выстрелов из пистолета Glock. Позднее полиция нашла 42-летнего стрелка мертвым.