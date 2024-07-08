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В Пулково произошло задымление двигателя у Superjet «Ямала»

В Пулково у Superjet произошло задымление двигателя во время высадки пассажиров

В аэропорту Пулково у самолета авиакомпании «Ямал», прилетевшего в Санкт-Петербург из Салехарда, произошло задымление двигателя, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, техник доложил о возгорании мотора Superjet 100 около 20:00 мск. На тот момент самолет уже зарулил на стоянку, двигатели были выключены, пассажиров начали высаживать.

«Высадка всех 87 пассажиров была закончена штатно — пострадавших среди них и экипажа самолета нет», — уточнили в Росавиации.

Представитель ведомства рассказал, что открытого пламени не наблюдалось, зафиксировали лишь задымление. Аварийно-спасательная команда использовала пенные средства тушения.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что задымление произошло, когда самолет двигался по взлетно-посадочной полосе Пулково. Ведомство проводит проверку.

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Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

В конце июня в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет CRJ-200 авиакомпании UVT Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел после посадки, «на этапе пробега». Никто не пострадал.

Теги
Пулково Санкт-Петербург «Ямал» Superjet задымление самолет Салехард
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