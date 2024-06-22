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Общество ,  
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Azur Air объяснила разворот рейса в Сочи попаданием птицы в двигатель

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Анталью из-за попадания птицы в двигатель
О том, что вылетевший в Сочи самолет «по неизвестной причине» вернулся в Анталью вскоре после взлета, стало известно этим днем. В Azur Air уточнили, что экипаж принял решение вернуться из-за возможного попадания птицы в двигатель
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет рейса ZF-1068 Анталья-Сочи вернулся в аэропорт отбытия вскоре после взлета в связи с подозрением на попадание птицы в двигатель, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика Azur Air.

«Экипаж рейса <...> принял решение о возвращении в аэропорт вылета в связи с подозрением на попадание птицы в двигатель. Посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно в ближайшее время будет осмотрено инженерно-техническим персоналом», — говорится в сообщении.

О том, что вылетевший в Сочи самолет «по неизвестной причине» вернулся в Анталью вскоре после взлета, ранее сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции HavaSosyalMedya. Как следует из данных приложения Flightradar24, cамолет в настоящее время находится в анталийском аэропорту.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Птицы представляют серьезную угрозу для воздушных судов как во время полета, так и на взлетно-посадочной полосе. Из-за большой скорости движения самолета столкновение с птицей может привести к серьезному повреждению стекла кабины, радиопрозрачного обтекателя или турбореактивного двигателя. Согласно российскому и международному законодательству, за безопасность воздушных судов отвечают специальные службы аэропортов, в обязанности которых входит целый комплекс работ по обеспечению безопасности полетов.

Если же птица все же попала в двигатель после взлета, экипажу необходимо вернуться в аэропорт убытия либо любой другой близлежащий. Как объяснял агентству Sputnik пилот Алексей Одаренко, на современных самолетах стоит масса датчиков, которые обычно помогают экипажу оценить последствия от такого столкновения и принять правильные решения. «При самой неблагоприятной ситуации отказ двигателя на современном самолете просчитан так, чтобы лайнер мог успешно продолжать набор высоты и выполнять полет дальше. Да, это нештатная ситуация, но отнюдь не катастрофическая. Своевременное выключение двигателя и реакция на отказ многократно отрабатываются экипажами», — рассказывал Одаренко.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Сочи Анталия птицы двигатель самолет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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