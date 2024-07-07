В Воронежской области начали эвакуацию после взрыва на складе из-за дрона

Склад в Подгоренском районе загорелся из-за падения обломков дронов. В населенном пункте ввели режим ЧС, проходящий через него участок дороги перекрыли

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В Подгоренском районе Воронежской области ввели режим ЧС в границах населенного пункта, который ночью подвергся атаке дронов, сообщил губернатор Александр Гусев. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Из-за падения обломков беспилотников там загорелся склад со взрывоопасными объектами, началась детонация.

По словам Гусева, из-за взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома, никто не пострадал. Участок автодороги, которая проходит через населенный пункт, перекрыт (о каком именно населенном пункте речь, губернатор не уточнил).

Минобороны не комментировало эту атаку, в сообщении ведомства упоминалось только уничтожение дрона в Белгородской области.

В ночь на 25 июня в результате атаки дронов «детонация взрывоопасных объектов» произошла в Ольховатском районе Воронежской области, вдали от гражданских строений, рассказывал Гусев. На территории района ввели режим ЧС, там приостанавливали движение транспорта и работу детских садов и детского лагеря. После завершения саперных работ ограничения сняли.