В СК опровергли поджог ребенка мужчиной в Новосибирске

В Следственном комитете опровергли информацию о том, что в Новосибирске мужчина облил бензином ребенка и поджег его. Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Дмитрий Чечулин сообщил РБК, что инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних обжигали провода.

Он рассказал, что дети обжигали металлические провода в гаражном кооперативе, используя легковоспламеняющуюся жидкость. По словам Чечулина, они планировали их продать.

«В ходе обжига произошел несчастный случай. Легковоспламеняющаяся жидкость попала на одежду и открытые участки тела и загорелась. Потушена на месте, дети дошли до дома, откуда были направлены в медицинское учреждение», — сказал Чечулин.

В региональном минздраве ТАСС добавили, что в результате инцидента пострадали десятилетний ребенок и 17-летний подросток. Десятилетний мальчик получил ожоги 20–25% тела — лица, рук, шеи и груди. По данным ведомства, 17-летний юноша пытался ему помочь потушить огонь и также пострадал. Сейчас они находятся в реанимации ожогового центра.