МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

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В дневные часы в Москве 8-9 июля ожидается сильная жара в +30 — 31°C. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице в своем телеграм-канале.

Ведомство рекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

Также МЧС предупредило о соблюдении требований пожарной безопасности. «Исключите обращение с открытым огнем», — написали там.

Роспотребнадзор ранее обращал внимание, что в некоторых регионах России наблюдается аномально высокая температура воздуха, которая превышает средние многолетние показатели для этого времени года. Жара на улице и в помещениях может негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и детей — привести к обострению хронических заболеваний и даже к тепловому перегреву организма.

Минздрав советует при аномальной жаре пить достаточно жидкости, особенно воды, есть легкие и питательные продукты, носить более светлую одежду из натуральных тканей, избегать прямых солнечных лучей и отслеживать свое состояние.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус писал, что 3 июля в 38 населенных пунктах России были зафиксированы температурные рекорды. Воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс +32,7°C, превысив на 0,5°C прежний максимум, достигнутый в 1917 году.