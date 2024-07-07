В МЧС сообщили о гибели почти 50 человек на водоемах за сутки

За последние сутки 49 человек погибли на водоемах России, сообщили в МЧС. Среди них — семеро детей.

Всего на водных объектах было зарегистрировано 65 происшествий.

В районе деревни Вашуриха на Волге в Нижегородской области местные жители достали из воды тело десятилетней девочки. Семья с пятью детьми отдыхала на берегу в не оборудованном для купания месте. Вместе с погибшей пропала ее шестилетняя сестра. Сейчас ее ищут водолазы МЧС.

В Башкирии на водоемах погибли трое человек. На озере Максимовское в Уфе спасатели достали из воды тело 18-летнего парня, в Кумертау на карьере утонул 16-летний подросток, в Чатре очевидцы достали из воды тело 45-летнего мужчины.

МЧС предупредило, что нельзя заходить в воду в незнакомом месте, заплывать за буйки и ограждения и игнорировать знак «купание запрещено».

Ранее в МЧС рассказали, что число погибших на воде в России растет из-за жары. С 11 июня по 2 июля утонули 616 человек, в 2023 году за этот же период утонули 439 человек.

Число детей, которые пострадали на водоемах с начала лета, также увеличилось. В 2024 году их число составило 126 человек, тогда как в прошлом году — 75. По данным ведомства, за 12–26 июня на воде погибли 86 детей.