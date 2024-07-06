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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на топливных резервуарах в Краснодарском крае потушили

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пожарные потушили резервуары с топливом в Павловском районе Краснодарского края, которые загорелись после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Роман Парахин в своем телеграм-канале.

«Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств», — написал Парахин.

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Фото:Яндекс.Карты

В ночь с 5 на 6 июля Краснодарский край со стороны Украины атаковали дроны. Как сообщил «РБК Краснодар», повреждения инфраструктуры зафиксировали в трех районах региона — Павловском, Ленинградском и Ейском.

В Ейске обломки БПЛА незначительно повредили вышку сотовой связи, в станицах Павловской и Ленинградской произошли возгорания резервуаров с топливом.

Накануне в результате атаки дронов в Приморско-Ахтарске на северо-западе Краснодарского края пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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Теги
Пожар топливо Краснодарский край Павловский район
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