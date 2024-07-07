 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ребенок пострадал при обрушении части дома в Карачаевске

В Карачаевске частично обрушился многоквартирный жилой дом, пострадал ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел ночь с 5 на 6 июля на улице Чкалова. «В ходе происшествия пострадал малолетний ребенок, который доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в публикации. Ведомство начало проверку.

В Коми обрушилась часть пятиэтажки
Общество
Фото:МЧС России

В начале мая в городе Печоре Республики Коми обрушился подъезд в пятиэтажке. По данным прокуратуры, этот дом был признан аварийным и частично нежилым. Жильцов дома эвакуировали.

СК завел дело о халатности, повлекшей причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан — ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
пострадавший Карачаево-Черкесия прокуратура обрушение дома
Материалы по теме
Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии
Общество
Число погибших в результате обрушения подъезда в Шебекино выросло до пяти
Политика
В Шебекино из-под завалов обрушенного подъезда достали двух погибших
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
WSJ сообщила о внесении Китая в «список угроз» НАТО Политика, 10:42
В Таиланде поддержали возврат каннабиса в список наркотических веществ Политика, 10:31
«РуссНефть» без заграницы: как это отразится на компании и ее акциях Бизнес, 10:30
Как ошибки поведения родителей провоцируют детские истерики и агрессию Pro, 10:16
Ребенок пострадал при обрушении части дома в Карачаевске Общество, 10:16
В Херсонской области при атаке FPV-дрона пострадали две женщины Политика, 10:07
Бразилия вылетела из Кубка Америки, повторив худший результат в истории Спорт, 10:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зумеру на заметку: как получать доход от ценных бумаг и приумножить его Инвестиции, 10:00
Уругвай ответил на мирный план Бразилии и Китая Политика, 09:53
В МЧС сообщили о гибели почти 50 человек на водоемах за сутки Общество, 09:51
В Воронежской области начали эвакуацию после взрыва на складе из-за дрона Политика, 09:50
В Волгограде частично возобновили подачу воды после взрыва газа Общество, 09:34
Провал Роналду и судейский скандал. Итоги 1/4 финала Евро-2024 Спорт, 09:28
Минобороны показало кадры уничтожения двух пусковых установок Patriot Политика, 09:27