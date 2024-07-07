Ребенок пострадал при обрушении части дома в Карачаевске

В Карачаевске частично обрушился многоквартирный жилой дом, пострадал ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел ночь с 5 на 6 июля на улице Чкалова. «В ходе происшествия пострадал малолетний ребенок, который доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в публикации. Ведомство начало проверку.

В начале мая в городе Печоре Республики Коми обрушился подъезд в пятиэтажке. По данным прокуратуры, этот дом был признан аварийным и частично нежилым. Жильцов дома эвакуировали.

СК завел дело о халатности, повлекшей причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан — ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса.