СК завел дело о халатности после частичного обрушения пятиэтажки в Печоре

В Коми завели дело о халатности после частичного обрушения дома

Следователи завели уголовное дело после частичного обрушения пятиэтажки в Печоре, сообщило управление Следственного комитета по Коми.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По статье грозит до трех месяцев ареста. Следователи устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

Пятиэтажка в Печоре частично обрушилась 11 мая. Глава республики Владимир Уйба сообщил, что жильцов дома эвакуировали, из них 11 человек находятся в пунктах временного размещения. Никто не пострадал.

Власти ввели в городе режим ЧС. Разбор завалов шел всю ночь и продолжается утром 12 мая. По данным прокуратуры, этот дом был признан аварийным и частично нежилым.