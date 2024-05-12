В Коми завели дело о халатности после частичного обрушения дома
Следователи завели уголовное дело после частичного обрушения пятиэтажки в Печоре, сообщило управление Следственного комитета по Коми.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По статье грозит до трех месяцев ареста. Следователи устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.
Пятиэтажка в Печоре частично обрушилась 11 мая. Глава республики Владимир Уйба сообщил, что жильцов дома эвакуировали, из них 11 человек находятся в пунктах временного размещения. Никто не пострадал.
Власти ввели в городе режим ЧС. Разбор завалов шел всю ночь и продолжается утром 12 мая. По данным прокуратуры, этот дом был признан аварийным и частично нежилым.
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