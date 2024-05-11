В Коми обрушилась часть пятиэтажки

Дом, где произошло обрушение, был признан аварийным и частично нежилым. По данным Baza, из него эвакуировали 14 человек. Данных о пострадавших нет

Фото: МЧС России

В городе Печоре Республики Коми произошло обрушение первого–третьего этажей многоквартирной пятиэтажки, сообщает МЧС региона.

«В городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.

Там добавили, что устанавливают причину обрушения.

«Комиинформ» со ссылкой на МЧС пишет, что часть дома была нежилой.

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По данным телеграм-канала Baza, это общежитие, из него эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей.

Данных о пострадавших пока нет, пишут Baza и «112».

В прошлом году прокуратура республики сообщила, что по итогам проверки установила невозможность проведения капремонта в этом доме, поскольку он имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий». То же самое говорилось еще о двух зданиях — по адресу ул. Социалистическая, 12 и ул. Западная, 47. Также были возбуждены два уголовных дела по ст. 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

Глава республики Владимир Уйба сообщил, что вылетает в Печору (город находится в 500 км по прямой от столицы республики — Сыктывкара). Он подтвердил, что дом был признан аварийным.