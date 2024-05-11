 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Коми обрушилась часть пятиэтажки

МЧС Республики Коми: в Печоре обрушилась часть пятиэтажного дома
Дом, где произошло обрушение, был признан аварийным и частично нежилым. По данным Baza, из него эвакуировали 14 человек. Данных о пострадавших нет
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Печоре Республики Коми произошло обрушение первого–третьего этажей многоквартирной пятиэтажки, сообщает МЧС региона.

«В городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.

Там добавили, что устанавливают причину обрушения.

«Комиинформ» со ссылкой на МЧС пишет, что часть дома была нежилой.

В Коми обрушилась часть пятиэтажки
Video

По данным телеграм-канала Baza, это общежитие, из него эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей.

Данных о пострадавших пока нет, пишут Baza и «112».

В прошлом году прокуратура республики сообщила, что по итогам проверки установила невозможность проведения капремонта в этом доме, поскольку он имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий». То же самое говорилось еще о двух зданиях — по адресу ул. Социалистическая, 12 и ул. Западная, 47. Также были возбуждены два уголовных дела по ст. 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

Глава республики Владимир Уйба сообщил, что вылетает в Печору (город находится в 500 км по прямой от столицы республики — Сыктывкара). Он подтвердил, что дом был признан аварийным.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
обрушение дома Коми МЧС
Материалы по теме
В Хакасии частично обрушилось пятиэтажное общежитие
Общество
В Ростове-на-Дону у аварийной пятиэтажки обрушился подъезд
Общество
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
ФСВТС вывели из подчинения Минобороны Политика, 15:33
Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке Политика, 15:29
Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения Общество, 15:10
Путин подписал указ о структуре нового правительства Политика, 14:55
Россиянка проиграла 126-й ракетке мира на крупном турнире в Риме Спорт, 14:49
Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения Политика, 14:39
Джокович вышел раздавать автографы в шлеме после удара бутылкой в голову Спорт, 14:34
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В результате падения автобуса в Мойку погибла преподавательница СПбГУ Общество, 14:32
В ДНР сообщили об ударе по жилому сектору Ленинского района Донецка Политика, 14:22
Путин утвердил число заместителей Мишустина Политика, 14:21
Макрон заявил, что рассчитывает на решение «Реала» отпустить Мбаппе на ОИ Спорт, 14:12
В Коми обрушилась часть пятиэтажки Общество, 14:04
В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков Leоpard Политика, 13:42
Бывшая биатлонистка сборной России Никулина завершила карьеру в 32 года Спорт, 13:36