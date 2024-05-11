В Коми обрушилась часть пятиэтажки
В городе Печоре Республики Коми произошло обрушение первого–третьего этажей многоквартирной пятиэтажки, сообщает МЧС региона.
«В городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.
Там добавили, что устанавливают причину обрушения.
«Комиинформ» со ссылкой на МЧС пишет, что часть дома была нежилой.
По данным телеграм-канала Baza, это общежитие, из него эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей.
Данных о пострадавших пока нет, пишут Baza и «112».
В прошлом году прокуратура республики сообщила, что по итогам проверки установила невозможность проведения капремонта в этом доме, поскольку он имеет «признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий». То же самое говорилось еще о двух зданиях — по адресу ул. Социалистическая, 12 и ул. Западная, 47. Также были возбуждены два уголовных дела по ст. 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).
Глава республики Владимир Уйба сообщил, что вылетает в Печору (город находится в 500 км по прямой от столицы республики — Сыктывкара). Он подтвердил, что дом был признан аварийным.
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