 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Сокол в ДНР

Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Сокол в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Село Сокол в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. По состоянию на 2001 год численность населения составляла 66 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Сокол в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны.

Село взяли подразделения группировки «Центр», они также «улучшили тактическое положение», говорится в сообщении ведомства.

Сокол расположен на северо-западе ДНР, в 42 км от Донецка. По состоянию на 2001 год численность населения села составляла 66 человек.

По данным Минобороны, за минувшие сутки также нанесено поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк в ДНР, отражены пять контратак.

Минобороны сообщило о взятии сел Спорное и Новоалександровка в ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», добавили в ведомстве.

1 июля Минобороны отчитывалось о взятии сел Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны ДНР Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области
Политика
Минобороны сообщило о взятии сел Спорное и Новоалександровка в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Ростовской области из-за жары ввели графики отключения электричества Общество, 14:47
Тренер сборной фразой про оборванцев объяснил отказ борцов от Олимпиады Спорт, 14:34
Врач рассказал NYT об убийстве российских военных в плену у Украины Политика, 14:19
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде Спорт, 14:09
Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы в Россию Общество, 14:05
Почему искусственный интеллект убивает науку РБК и Сбер, 13:56
В ожидании последних четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 13:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Токаев заявил о готовности дать площадку для переговоров Баку и Еревана Политика, 13:44
Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Сокол в ДНР Политика, 13:31
Футболист сборной Египта умер в возрасте 31 года после остановки сердца Спорт, 13:30
Как Роналду провел последний Евро в карьере Спорт, 13:24
«Газпром» сообщил о рекордных суточных поставках газа по России Бизнес, 13:22
Отца напавших на церкви и синагоги в Дагестане снова задержали Политика, 13:05
В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 12:51