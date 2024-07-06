Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Сокол в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Сокол в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны.
Село взяли подразделения группировки «Центр», они также «улучшили тактическое положение», говорится в сообщении ведомства.
Сокол расположен на северо-западе ДНР, в 42 км от Донецка. По состоянию на 2001 год численность населения села составляла 66 человек.
По данным Минобороны, за минувшие сутки также нанесено поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк в ДНР, отражены пять контратак.
ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», добавили в ведомстве.
1 июля Минобороны отчитывалось о взятии сел Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области.