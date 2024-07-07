В Вашингтоне прошла акция протеста в преддверии саммита НАТО

В Вашингтоне прошла акция протеста против саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля. Трансляцию мероприятия вели организаторы — активистское объединение No to NATO.

Участники собрались в церкви, расположенной недалеко от Капитолийского холма. В зале вывесили плакаты, призывающие отказаться от членства в альянсе, а также фразой: «НАТО — нет, миру — да». На мероприятии выступили лидеры антивоенных и правозащитных организаций.

Темами саммита станут дальнейшая поддержка Украины, усиление сдерживания и обороноспособности и укрепление партнерства в рамках альянса. На мероприятие приедет и президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщило The Associated Press, он проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях мероприятия. Зеленский ранее заявил, что хотел бы получить «что-то похожее на приглашение» вступить в альянс во время саммита.

Москва осуждает военную помощь Киеву, а также расширение блока за счет Украины.