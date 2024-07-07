 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Вашингтоне прошла акция протеста в преддверии саммита НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Вашингтоне прошла акция протеста против саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля. Трансляцию мероприятия вели организаторы — активистское объединение No to NATO.

Участники собрались в церкви, расположенной недалеко от Капитолийского холма. В зале вывесили плакаты, призывающие отказаться от членства в альянсе, а также фразой: «НАТО — нет, миру — да». На мероприятии выступили лидеры антивоенных и правозащитных организаций.

Байден проведет встречу с участием Зеленского на полях саммита НАТО
Политика

Темами саммита станут дальнейшая поддержка Украины, усиление сдерживания и обороноспособности и укрепление партнерства в рамках альянса. На мероприятие приедет и президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщило The Associated Press, он проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях мероприятия. Зеленский ранее заявил, что хотел бы получить «что-то похожее на приглашение» вступить в альянс во время саммита.

Москва осуждает военную помощь Киеву, а также расширение блока за счет Украины.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Вашингтон акция протеста НАТО
Материалы по теме
Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена
Политика
Болгария предложит стать посредником в мирных переговорах на саммите НАТО
Политика
«Яндекс» обучит губернаторов и чиновников технологиям на транспорте
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Что ждать от второго тура парламентских выборов во Франции Политика, 09:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:08
10 худших акций первой половины и второго квартала 2024 года: рейтинг РБК Инвестиции, 09:00
Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем подаст на банкротство Бизнес, 09:00
Минобороны отчиталось об уничтожении двух установок Patriot Политика, 08:53
В Вашингтоне прошла акция протеста в преддверии саммита НАТО Политика, 08:28
ТАСС узнал о новом деле против осужденного за госизмену сына священника Политика, 08:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При крушении дельтаплана на Алтае погиб пилот Общество, 07:59
В Воронежской области из-за дронов сдетонировали взрывоопасные объекты Политика, 07:56
В трех регионах отменили действовавшую всю ночь опасность атаки дронов Политика, 07:40
В ЛНР похоронили 20 неизвестных российских военных Политика, 07:18
Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт Общество, 07:02
Посол заявил о готовности России к визиту избранного президента Индонезии Политика, 06:55
CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов Политика, 06:21