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Общество ,  
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При крушении дельтаплана на Алтае погиб пилот

Дельтаплан упал у поселка Центральный Алтайского края, погиб пилот, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 21:00 6 июня. «Мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение», — говорится в публикации. Пилот получил травмы, не совместимые с жизнью, добавили в прокуратуре.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

В середине июня гидроплан упал в озеро Имандра в Мурманской области. В результате крушения погиб пилот — его тело нашли водолазы. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, — ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса.

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