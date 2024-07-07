При крушении дельтаплана на Алтае погиб пилот

Дельтаплан упал у поселка Центральный Алтайского края, погиб пилот, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 21:00 6 июня. «Мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение», — говорится в публикации. Пилот получил травмы, не совместимые с жизнью, добавили в прокуратуре.

В середине июня гидроплан упал в озеро Имандра в Мурманской области. В результате крушения погиб пилот — его тело нашли водолазы. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, — ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса.