Водолазы нашли тело пилота упавшего в озеро гидроплана

В Мурманской области спасатели достали из озера тело пилота упавшего гидроплана

Фото: МЧС России

В Мурманской области нашли тело пилота упавшего в озеро Имандра гидроплана, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее в ведомстве сообщили, что полет был несанкционированным, с рядом нарушений.

Погибший — мужчина 1978 года рождения, пассажиров на борту не было, уточняет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса.

В августе 2023 года на севере Красноярского края потерпел крушение гидросамолет. На его борту находились два человека — они погибли. СК уточнил, что самолет при взлете разбился о берег и загорелся.