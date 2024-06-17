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Общество ,  
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Водолазы нашли тело пилота упавшего в озеро гидроплана

В Мурманской области спасатели достали из озера тело пилота упавшего гидроплана
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Мурманской области нашли тело пилота упавшего в озеро Имандра гидроплана, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее в ведомстве сообщили, что полет был несанкционированным, с рядом нарушений.

Погибший — мужчина 1978 года рождения, пассажиров на борту не было, уточняет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека — ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса.

Гидросамолет упал в болото в ХМАО
Общество
Фото:pixabay.com

В августе 2023 года на севере Красноярского края потерпел крушение гидросамолет. На его борту находились два человека — они погибли. СК уточнил, что самолет при взлете разбился о берег и загорелся.

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Теги
МЧС Мурманская область гидроплан

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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