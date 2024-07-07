В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки дронов

В трех регионах отменили действовавшую всю ночь опасность атаки дронов

Опасность атаки дронов, объявленная на территории Белгородской области вечером накануне, отменена, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Аналогичный режим отменили и в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В обоих регионах ее объявили одновременно в 21:41 мск.

Опасности атаки беспилотников отменена и в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Режим действовал с 22:30 мск.

Уведомление об отмене опасности атаки беспилотников в трех регионах появилось около 7:00 мск.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, утром 6 июня Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов над Курской и Белгородской областями.