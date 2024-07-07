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Военная операция на Украине ,  
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В трех регионах отменили действовавшую всю ночь опасность атаки дронов

В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки дронов, объявленная на территории Белгородской области вечером накануне, отменена, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Аналогичный режим отменили и в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В обоих регионах ее объявили одновременно в 21:41 мск.

Опасности атаки беспилотников отменена и в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Режим действовал с 22:30 мск.

Уведомление об отмене опасности атаки беспилотников в трех регионах появилось около 7:00 мск.

Минобороны сообщило о 50 сбитых беспилотниках на юге России
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Фото:Global Look Press

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В частности, утром 6 июня Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов над Курской и Белгородской областями.

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Теги
Белгородская область Курская область Воронежская область беспилотники
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