В Павлограде прозвучали взрывы

В городе Павлоград Днепропетровской области Украины прозвучала серия взрывов, сообщают «РБК-Украина», «Суспiльне» и «Зеркало недели».

Последнее издание сообщило о взрывах около 00:44 мск, два других — в 01:15 и 01:25 соответственно. Все это время в области была объявлена воздушная тревога.

По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 6 июля взрывы также звучали в Сумской области Украины. Утром того же дня глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, многоэтажного дома и магазина в Никополе. Позднее взрыв прозвучал в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.