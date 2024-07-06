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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе произошел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Одесса
Одесса (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Одессе прозвучал взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

«В городе слышен взрыв», — написал он.

Ранее 6 июля он объявил воздушную тревогу в Одесской области, и через почти полчаса отменил ее. В течение дня Труханов объявлял и отменял ее три раза.

Труханов заявил о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области
Политика
Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне в Одесской области прозвучала серия взрывов. В ночь на тот же день телеканал ТСН сообщил, что в Киевской области произошли взрывы. Глава военной администрации Сергей Попко написал о работе ПВО «на подступах» к столице Украины.

Вечером 4 июля Труханов писал, что при взрыве портовая инфраструктура и здания получили повреждения. Также возник пожар, который ликвидировали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Одесса взрыв Украина
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