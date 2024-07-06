Люди остались под завалами после взрыва в Волгограде

Двое погибли, еще трое могут находиться под завалами, заявили источники госагентств в экстренных службах. Взрыв произошел во время сварочных работ, когда в здании были восемь человек

Video

Несколько человек находятся под завалами насосной станции после взрыва газа в Волгограде, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в оперативных службах области. Речь идет о трех человеках, уточнило второе агентство.

Взрыв прогремел днем 6 июля на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, обрушилось железобетонное перекрытие. Погибли не менее двух человек, всего во время происшествия на объекте работали восемь человек.

Причиной взрыва могли стать сварочные работы, предполагают следователи.

СК завел дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ (ст. 216 УК). Замгубернатора Олег Николаев и мэр города Владимир Марченко выехали на место взрыва.

Как писал телеграм-канал Shot, осколки повредили расположенный неподалеку жилой дом и припаркованные рядом машины. По его данным, местные жители этим утром жаловались на запах газа.