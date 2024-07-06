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В России продлили временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство России продлило до 31 декабря 2024 года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы, сообщила пресс-служба кабмина.

«В России продлевается временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что решение было принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.

Предусмотрены исключения. В частности, запрет не распространяется на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году, а затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно.

В 2022 году в Минсельхозе заявили, что мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности России, сохранения стабильных внутренних цен, поддержки отраслей животноводства и переработки и предотвращения дефицита. В том же году министерство запретило вывозить из России семена подсолнечника и рапса.

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Теги
Минсельхоз экспорт зерна продовольственный рынок кабмин
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